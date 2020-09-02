Здание расположено посреди коммерческой недвижимости в мультикультурном центре Сеула, подальше от активных улиц. Главной особенностью сооружения является его "закрученный" стеклянный фасад.

Основной целью было оживить пешеходное движение на тихой улице. Здесь лестницы просто встроены в фасад здания и заканчиваются прямо на улице. Таким образом случайные пешеходы могут коммуницировать с людьми внутри, пишет издание Archdaily.

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Модуль фасада имеет вид трехмерного, а искаженный фасад создает плавный переход от уровня улицы до крыши здания.

Фасад выглядит трехмерно / Фото Archdaily

Вертикальный элемент фасадного модуля работает как жалюзи для решения климатического состояния внутри.

Здание выделяется на фоне других / Фото Archdaily

Фасад модуля переходит, размывая разделение между полом здания и внутренним пространством по вертикали и горизонтали.

Фасад офиса несимметричен/ Фото Archdaily

Целью было сделать вертикальное движение здания гармоничным и одновременно независимым от условий улицы и контекста.