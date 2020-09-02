Будівля розташована посеред комерційної нерухомості в мультикультурному центрі Сеула, подалі від активних вулиць. Головною особливістю споруди є її "закручений" скляний фасад.

Основною метою було пожвавити пішохідний рух на тихій вулиці. Тут сходові просто вмонтовані у фасад будівлі і закінчуються просто на вулиці. Таким чином випадкові пішоходи можуть комунікувати із людьми всередині, пише видання Archdaily.

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Модуль фасаду має вигляд тривимірного, а перекручений фасад створює плавний перехід від рівня вулиці до даху будівлі.



Фасад виглядає тривимірно / Фото Archdaily

Вертикальний елемент фасадного модуля працює, як жалюзі для вирішення кліматичного стану всередині.



Будівля виділяється на фоні інших / Фото Archdaily

Фасад модуля переходить, розмиваючи розділення між підлогою будівлі та внутрішнім простором по вертикалі та горизонталі.



Фасад офісу не є симетричним / Фото Archdaily

Метою було зробити вертикальний рух будівлі гармонійним і водночас незалежним від умов вулиці та контексту.