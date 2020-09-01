Нидерландская архитектурная компания OMA в городе Женьчшень, что в Китае, разработала офисный небоскреб с тремя вырезами для больших террас. Сами балконы обложены золотыми шестиугольниками.

Башня имеет высоту в 200 метров и расположена рядом с набережной, сообщает Dezeen.

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По словам разработчиков, они создали открытые террасы высоко над уровнем улицы, гармонично их пристроив в форму башни. Сам небоскреб состоит из четырех частей и ядра.



В целом таких террас есть три / Фото Dezeen

Золотые элементы с шестигранным рисунком использовалась для украшения террас. Они имеют узоры, которые изображают хребты гор и волны воды, окружающие город.



Внутри офис ничем особо не примечателен / Фото Dezeen

Первые несколько этажей дома занимают коммерческие помещения, а само помещение имеет полностью стеклянный фасад.



С террас открываются роскошные виды / Фото Dezeen

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