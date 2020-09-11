Самая богатая женщина мира шоу-бизнеса по версии Forbes Опра Уинфри считается крупнейшим афро-американским филантропом в истории. Ее состояние оценивается в 2,8 миллиардов долларов, а владеет миллиардерша семью частными домами. Предлагаем взглянуть где живет Опра Уинфри.

С частным фонтаном или деревенским интерьером – в собственности американской телезвезды есть поместья на любой вкус, сообщает She knows.

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Дом Монтесито



Это поместье является одним из самых элитных в Калифорнии / Фото She knows

Уинфри приобрела этот дом за колоссальные 50 миллионов долларов еще в 2001 году. Он расположен рядом с городом Санта-Барбара. По словам владелицы дом шикарный как изнутри, так и снаружи. Рядом с виллой также есть большой пруд с фонтаном на заднем дворе.

Orcas Island Home



Это поместье расположено на противоположной части США / Фото She knows

Последней покупкой Уинфри является поместье площадью 16 гектаров, расположенное на острове Оркас в северо-западном углу штата Вашингтон. Здесь есть восемь спален, шесть ванных комнат, большой участок и даже более 90 метров частной береговой линии. Все это обошлось ведущей в более 8 миллионов долларов.

Seamair Farm Estate



Участки в этом месте не продавались более 30 лет, а Уинфри смогла приобрести его / Фото She knows

В 2016 году Опра приобрела на аукционе усадьбу для лошадей за почти 29 миллионов долларов. "Это примерно в трех четвертях мили от пляжа и рядом с горными вершинами. Здесь живет много знаменитостей, – рассказал Марти Роджерс из Sage Auctions, продавший недвижимость на аукционе.

Telluride Home



Вокруг дома глухой лес / Фото She Knows

В 2014 году Уинфри приобрела этот живописный дом площадью 808 квадратных футов в Теллурайде, штат Колорадо. Она заплатила 14 миллионов долларов за особняк, который когда-то принадлежал африканскому коллекционеру искусства Бобу Уоллу.

Дом с пятью спальнями и шестью ваннами хорошо вписывается в окружающий ландшафт.

Maui Home



Этот дом, ведущая покупала "для души" / Фото She knows

На гавайском острове Мауи Опра Уинфри приобрела дом на площади 65 гектаров. Поместье расположено на склоне горы Халеакала. Сколько знаменитость потратила денег на новое жилье неизвестно, но соседний дом недавно был продан за 32 миллиона долларов.

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Эта недвижимость отличается от остальных, ведь является небольшой. Фермерский дом имеет огороженную веранду с видом на океан, кухню в деревенском стиле, террасу возле главной спальни и столовую на шестерых.