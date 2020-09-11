Найбагатша жінка світу шоу-бізнесу за версією Forbes Опра Уінфрі вважається найбільшим афро-американським філантропом в історії. Її статки оцінюють у 2,8 мільярдів доларів, а володіє мільярдерка сімома приватними будинками. Пропонуємо поглянути де живе Опра Уінфрі.

З приватним фонтаном або сільським інтер'єром – у власності американської телезірки є маєтки на будь-який смак, повідомляє She knows.

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Будинок Монтесіто



Цей маєток є одним з найелітніших у Каліфорнії / Фото She knows

Вінфрі придбала цей будинок за колосальних 50 мільйонів доларів ще в 2001 році. Він розташований поряд з містом Санта-Барбара. За словами власниці будинок шикарний як зсередини так і зовні. Поряд з віллою також є великий ставок із фонтаном на задньому дворі.

Orcas Island Home



Цей маєток розташований на протилежній частині США / Фото She knows

Останньою покупкою Вінфрі є маєток площею 16 гектарів, розташований на острові Оркас у північно-західному куті штату Вашингтон. Тут є вісім спалень, шість ванних кімнат, велика ділянка та навіть понад 90 метрів приватної берегової лінії. Усе це обійшлось ведучій у понад 8 мільйонів доларів.

Seamair Farm Estate



Ділянки в цьому місці не продавались понад 30 років, а Уінфрі змогла придбати її / Фото She knows

У 2016 році Опра придбала на аукціоні садибу для коней за майже 29 мільйонів доларів. "Це приблизно три чверті милі від пляжу і поряд з гірськими вершинами. Тут живе багато знаменитостей, – розповів Марті Роджерс з Sage Auctions, який продав нерухомість на аукціоні.

Telluride Home



Навколо будинку глухий ліс / Фото She Knows

У 2014 році Вінфрі придбала цей мальовничий будинок площею 808 квадратних метрів у Теллурайді, штат Колорадо. Вона заплатила 14 мільйонів доларів за особняк, який колись належав африканському колекціонеру мистецтва Бобу Уоллу.

Будинок із п’ятьма спальнями та шістьма ваннами добре вписується у навколишній ландшафт.

Maui Home



Цей будинок, ведуча купувала "для душі" / Фото She knows

На Гавайському острові Мауї Опра Уінфрі придбала будинок на площі 65 гектарів. Маєток розташований на схилі гори Халеакала. Скільки знаменитість витратила грошей на нове житло невідомо, але сусідній будинок нещодавно було продано за 32 мільйони доларів.

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Ця нерухомість відрізняється від решти, адже є невеликою. Фермерський будинок має обгороджену веранду з видом на океан, кухню у сільському стилі, терасу біля головної спальні та їдальню на шістьох.