Заповедник в Швеции – отличное место, чтобы построить уникальный отель. Новый проект в живописной зоне станет резиденцией на природе, что позволяет посетителям безопасно спать в окружении диких животных.

Уютное пространство единения с природой называется Synvillan Eriksberg и расположено в шведском городн Ериксберг. Площадь виллы невелика – всего 50 квадратных метров.

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Автором проекта является архитектурная студия Sandellsandberg. Цель состояла в том, чтобы совместить традиционные детали жилой архитектуры региона, такие как соломенная крыша, с современными элементами. На фасад был подобран листовой металл, который отражает свет и природное окружение.

Вилла будто плавает над землей / Фото Archdaily

Удивительная зеркальная вилла приподнята на расстояние четырех метров от земли. Дом подчеркнут соломенной крышей и стенами, покрытыми одной полированной узорной стальной пластиной.

Иллюзия растворимого дома, который исчезает в природе / Фото Archdaily

Через стеклянную панель в полу посетители имеют возможность увидеть европейских бизонов, благородных оленей, ланей, муфлонов и кабанов, которые свободно кочуют в огороженном заповеднике.

Дом расположен в месте, где питаются животные / Фото Archdaily

В Ериксберге биологическое разнообразие сохраняется и развивается, что делает природный заповедник одним из самых интересных опытов в Скандинавии.

Вилла питается от солнечной энергии / Фото Archdaily

Отель позволяет посетителям приблизиться как к животным, так и к природе. Небольшое здание имеет две комнаты, кухню и меблированную террасу.

Этот отель – прекрасное место для короткого отдыха, которое позволит вдохновиться на новые свершения.