Заповідник у Швеції – чудове місце, щоб побудувати унікальний готель. Новий проєкт у мальовничій зоні стане природною резиденцією, що дозволяє відвідувачам безпечно спати в оточенні диких тварин.

Затишний простір єднання з природою має назву Synvillan Eriksberg та розташований у шведському місці Еріксберг. Площа вілли невелика – лише 50 квадратних метрів.

Оригінально В обіймах природи: екоготель, у якому хочеться залишитись назавжди

Автором проєкту є архітектурна студія Sandellsandberg. Мета полягала в тому, щоб поєднати традиційні деталі житлової архітектури регіону, таку як солом'яний дах, із сучасними елементами. На фасад було підібрано листовий метал, що відбиває світло та природне оточення.

Вілла ніби плаває над землею / Фото Archdaily

Дивовижна дзеркальна вілла піднесена на відстань чотирьох метрів від землі. Дім підкреслений солом'яним дахом і стінами, покритими однією полірованою візерунковою сталевою пластиною.

Ілюзія розчиненого будинку, який зникає в природі / Фото Archdaily

Через скляну панель у підлозі відвідувачі мають можливість побачити європейських бізонів, благородних оленів, ланей, муфлонів та кабанів, які вільно кочують в обгородженому заповіднику.

Дім розташований у місці, де харчуються тварини / Фото Archdaily

В Еріксберзі біологічне різноманіття зберігається і розвивається, що робить природний заповідник одним з найцікавіших досвідів у Скандинавії.

Вілла живиться від сонячної енергії / Фото Archdaily

Готель дозволяє відвідувачам наблизитися як до тварин, так і до природи. Невелика будівля має дві кімнати, кухню та мебльовану терасу.

Цей готель – чудове місце для короткого відпочинку, яке дозволить надихнутися на нові звершення.