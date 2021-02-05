Оскароносный актер Мэтт Дэймон продал роскошную виллу в Калифорнии за 21 миллио долларов – фото
Американская звезда Голливуда, актер и сценарист Мэтт Дэймон продал свою невероятную недвижимость в одном из самых шикарных районов США.
Источник: Realtor
Поместье расположено в престижном районе Pacific Palisades – жилом квартале в западной части Лос-Анджелеса.
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Это один из самых звездных районов Соединенных Штатов Америки. В Pacific Palisades снимали фильмы, об этом месте писали книги. Также здесь проживает большое количество звезд Голливуда.
Тихоокеанское поместье / Фото Realtor
Недвижимость имеет площадь более 1000 квадратных метров и расположена на участке в 0,58 акра.
Дом является одним из самых просторных в этом районе / Фото Realtor
В имении есть бассейн, сад, спа и водопад. Также здесь оборудовано невероятное пространство с обеденной зоной.
Особняк окружен пальмами и пышной растительностью / Фото Realtor
Дом построен в 2014 году. Архитекторы использовали в отделке дерево и натуральный камень, чтобы придать дому органического ощущения.
Частная и спокойная зона для отдыха / Фото Realtor
Собственность имеет высокие 10-метровые потолки из красного дерева на входе и вверх по лестнице.
В доме есть 7 комфортных спален / Фото Realtor
Среди других удобств в имении есть огромный профессиональный тренажерный зал, танцевальный зал и роскошная дегустационная винная комната для хранения более тысячи бутылок.
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