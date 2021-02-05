Американська зірка Голлівуду, актор та сценарист Метт Деймон продав свою неймовірну нерухомість в одному із найшикарніших районів США.

Джерело: Realtor

Маєток розташований у престижному районі Pacific Palisades – житловому кварталі у західній частині Лос-Анджелеса.

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Це один із найзірковіших районів Сполучених Штатів Америки. У Pacific Palisades знімали фільми, про це місце писали книги. Також тут проживає велика кількість зірок Голлівуду.

Тихоокеанський маєток / Фото Realtor

Нерухомість має площу понад 1000 квадратних метрів та розташована на ділянці у 0,58 акра.

Дім є одним із найпросторіших у цьому районі / Фото Realtor

У маєтку є басейн, сад, спа-центр та водоспад. Також тут обладнаний неймовірний простір з обідньою зоною.

Особняк оточений пальмами та пишною рослинністю / Фото Realtor

Будинок збудований у 2014 році. Архітектори використали в оздобленні дерево та натуральний камінь, щоб надати будинку органічного відчуття.

Приватна та спокійна зона для відпочинку / Фото Realtor

Власність має високі 10-метрові стелі з червоного дерева на вході та вгору по сходах.

У будинку є 7 комфортних спалень / Фото Realtor

Серед інших зручностей у маєтку є величезний професійний тренажерний зал, танцювальний зал та розкішна дегустаційна винна кімната для зберігання понад тисячі пляшок.