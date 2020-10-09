В США в городе Колорадо-Спрингс недавно возвели Олимпийский и Паралимпийский музей. Сооружения стоят по обе стороны железнодорожных путей, поэтому для обеспечения беспрепятственного доступа к обоим, архитекторы разработали проект моста. В дизайне 550-тонной стальной конструкции заложены движения атлетов. Больше о мосте – читайте в материале.

Общая длина пешеходного моста составит более 76 метров, который будет будто бы "плавать" над железнодорожными путями, сообщает Archdaily.

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Как объясняет команда архитекторов, две переплетенные петли соединяют музеи с парком. В самой широкой точке моста, где обустроят смотровую площадку, будет хорошо видно поезда внизу, а также центр Колорадо-спингс на горизонте. Мост станет логическим продолжением сети пешеходных и велосипедных дорожек, которые развиваются в парке.



Пока мост является лишь проектом / Фото Archdaily

Окончательное оформление моста, а также строительство лифта и лестницы состоятся уже зимой. Открыть для посетителей его планируют в начале 2021 года.



Стальной гигант сделают велосипедным и пешеходным / Фото Archdaily

По словам разработчиков, внешне конструкция будет напоминать движения олимпийских атлетов.

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