Особенности модернизма: в США построят "олимпийский" мост, что повторяет движений спортсменов
В США в городе Колорадо-Спрингс недавно возвели Олимпийский и Паралимпийский музей. Сооружения стоят по обе стороны железнодорожных путей, поэтому для обеспечения беспрепятственного доступа к обоим, архитекторы разработали проект моста. В дизайне 550-тонной стальной конструкции заложены движения атлетов. Больше о мосте – читайте в материале.
Общая длина пешеходного моста составит более 76 метров, который будет будто бы "плавать" над железнодорожными путями, сообщает Archdaily.
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Как объясняет команда архитекторов, две переплетенные петли соединяют музеи с парком. В самой широкой точке моста, где обустроят смотровую площадку, будет хорошо видно поезда внизу, а также центр Колорадо-спингс на горизонте. Мост станет логическим продолжением сети пешеходных и велосипедных дорожек, которые развиваются в парке.
Пока мост является лишь проектом / Фото Archdaily
Окончательное оформление моста, а также строительство лифта и лестницы состоятся уже зимой. Открыть для посетителей его планируют в начале 2021 года.
Стальной гигант сделают велосипедным и пешеходным / Фото Archdaily
По словам разработчиков, внешне конструкция будет напоминать движения олимпийских атлетов.
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