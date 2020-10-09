Особливості модернізму: у США зведуть "олімпійський" міст, що повторює рухи спортсменів – фото
У США в місті Колорадо-Спрінгс нещодавно звели Олімпійський та Паралімпійський музей. Споруди стоять по два боки залізничних колій, тож для забезпечення безперешкодного доступу до обох, архітектори розробили проєкт моста. В дизайні 550-тонної сталевої конструкції закладені рухи атлетів. Більше про міст – читайте в матеріалі.
Загальна довжина пішохідного моста складатиме понад 76 метрів, який ніби "плаватиме" над коліями, повідомляє Archdaily.
Більше про музеї: У вигляді стадіону: в США відкрили музей Олімпійського спорту – неймовірні фото
Як пояснює команда архітекторів, дві переплетені петлі з'єднують музеї з парком. У найширшій точці моста, де облаштують оглядовий майданчик, буде добре видно потяги внизу, а також центр Колорадо-спінгс на горизонті. Міст стане логічним продовженням мережі пішохідних та велосипедних доріжок, які розвиваються в парку.
Наразі міст є лише проєктом / Фото Archdaily
Остаточне оздоблення моста, а також будівництво ліфта і сходів відбудеться вже взимку. Відкрити для відвідувачів його планують на початку 2021 року.
Сталевий гігант зроблять велосипедним та пішохідним / Фото Archdaily
За словами розробників, зовні конструкція нагадуватиме рухи олімпійських атлетів.
До слова: В Китаї відкрили найдовший у світі підвісний прозорий міст: фантастичні фото
Дивіться більше фото моста зі США:
-
Бізнес, житло та екологічний відпочинок – план реконструкції набережної у Лондоні: фотосьогодні , 11:21
-
Бамбуковий рай: на Балі побудували тропічний будинок посеред джунглів – фото5 жовтня , 16:15
-
Зі стильним фасадом: в центрі Лондона з'являться два хмарочоси – фантастичні фото проєкту2 жовтня , 13:13