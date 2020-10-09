У США в місті Колорадо-Спрінгс нещодавно звели Олімпійський та Паралімпійський музей. Споруди стоять по два боки залізничних колій, тож для забезпечення безперешкодного доступу до обох, архітектори розробили проєкт моста. В дизайні 550-тонної сталевої конструкції закладені рухи атлетів. Більше про міст – читайте в матеріалі.

Загальна довжина пішохідного моста складатиме понад 76 метрів, який ніби "плаватиме" над коліями, повідомляє Archdaily.

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Як пояснює команда архітекторів, дві переплетені петлі з'єднують музеї з парком. У найширшій точці моста, де облаштують оглядовий майданчик, буде добре видно потяги внизу, а також центр Колорадо-спінгс на горизонті. Міст стане логічним продовженням мережі пішохідних та велосипедних доріжок, які розвиваються в парку.



Наразі міст є лише проєктом / Фото Archdaily

Остаточне оздоблення моста, а також будівництво ліфта і сходів відбудеться вже взимку. Відкрити для відвідувачів його планують на початку 2021 року.



Сталевий гігант зроблять велосипедним та пішохідним / Фото Archdaily

За словами розробників, зовні конструкція нагадуватиме рухи олімпійських атлетів.

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