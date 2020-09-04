Китайская архитектурная студия университета Чжэцзян завершила строительство стеклянного дна моста длиной 526 метров в живописной зоне трех ущелий Хуанчуань на юге Китая. Сооружение вошло в книгу рекордов Гиннеса, как самый длинный застекленный мост в мире. Больше про грандиозный мост – читайте в материале.

Одновременно такой мост способен выдержать до 500 взрослых людей, пишет Dezeen.

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Построенный как туристическая достопримечательность, подвесной мост длиной 526,14 метра соединяет две стороны ущелья над рекой внизу.



Мост должен стать известной туристической достопримечательностью / Фото Dezeen

Закаленное стекло, толщиной более 4 сантиметров, полностью прозрачное. Мост довольно узкий, но в одном месте расширяется почти до 9 метров, чтобы создать смотровые площадки.



Мост открывали довольно пышно / Фото Dezeen

Несмотря на стеклянный пол, сооружение подвесное и держится на толстых тросах, а те крепятся к двум металлическим башням красного цвета.



Пол полностью прозрачный / Фото Dezeen

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В целом в Китае в последнее время наблюдается строительный бум, который затрагивает и мосты. В частности, в 2019 году в стране уже насчитывалось более 2300 стеклянных мостов.

Смотрите больше фото самого длинного стеклянного моста в мире: