На острове среди виноградников: фото дома, где хочется встретить старость
Каждый из нас хотя бы раз представлял, что через десятки лет неторопливо будет ухаживать за садом среди покоя и уюта. Вариант домика, который прекрасно для этого подойдет – в материале.
На прекрасном острове Марта, который расположен в штате Массачусетс, компания Grey Organschi Architecture в сотрудничестве с Schiller Projects спроектировала уютный семейный дом, сообщает Harmonies.
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Домик расположен на холме в самом сердце нетронутой природы. Из окон дома открывается непревзойденный вид на Атлантический океан.
Гостиная с изумительным видом / Фото Harmonies
Природный уют окутывает дом / Фото Harmonies
Здание состоит из двух частей: двухэтажного дома и студии, которые были спроектированы согласно аграрной истории острова.
Свет и пространство – главные атрибуты / Фото Harmonies
Гостиные и кухня расположены на верхнем ярусе, чтобы хозяева и гости могли наслаждаться удивительными видами. Спальни и частные комнаты расположены снизу.
Время погрузиться в книгу / Фото Harmonies
Фасад, покрытый балками из кедрового дерева, прекрасно контрастирует с ярким и изысканным интерьером.
Небольшая, но уютная спальня /Фото Harmonies
Небольшой семейный домик у океана – прекрасное место для отдыха после долгих лет тяжелого труда.
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