Каждый из нас хотя бы раз представлял, что через десятки лет неторопливо будет ухаживать за садом среди покоя и уюта. Вариант домика, который прекрасно для этого подойдет – в материале.

На прекрасном острове Марта, который расположен в штате Массачусетс, компания Grey Organschi Architecture в сотрудничестве с Schiller Projects спроектировала уютный семейный дом, сообщает Harmonies. Интересно Магия вместо упадка: как будет выглядеть новое социальное жилье в Англии Домик расположен на холме в самом сердце нетронутой природы. Из окон дома открывается непревзойденный вид на Атлантический океан. Гостиная с изумительным видом / Фото Harmonies Природный уют окутывает дом / Фото Harmonies Здание состоит из двух частей: двухэтажного дома и студии, которые были спроектированы согласно аграрной истории острова. Свет и пространство – главные атрибуты / Фото Harmonies Гостиные и кухня расположены на верхнем ярусе, чтобы хозяева и гости могли наслаждаться удивительными видами. Спальни и частные комнаты расположены снизу. Время погрузиться в книгу / Фото Harmonies Фасад, покрытый балками из кедрового дерева, прекрасно контрастирует с ярким и изысканным интерьером. Небольшая, но уютная спальня /Фото Harmonies Небольшой семейный домик у океана – прекрасное место для отдыха после долгих лет тяжелого труда.