На острові серед виноградників: фото будинку, де хочеться зустріти старість
Кожен з нас бодай раз уявляв, що через десятки років неквапливо доглядатиме за садом серед спокою і затишку. Варіант будиночку, який чудово для цього підійде – у матеріалі.
На чудовому острові Марта, який розташований в штаті Массачусетс, компанія Grey Organschi Architecture у співпраці з Schiller Projects спроєктувала затишний сімейний будинок, повідомляє Harmonies.
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Будиночок розташований на пагорбі в самому серці незайманої природи. З вікон будинку відкривається неперевершений вигляд на Атлантичний океан.
Вітальня з чудовим краєвидом / Фото Harmonies
Природний затишок огортає будинок / Фото Harmonies
Будівля складається з двох частин: двоповерхового будинку та студії, які були спроєктовані згідно аграрної історії острова.
Світло та простір – головні атрибути / Фото Harmonies
Вітальні та кухня розташовані на верхньому ярусі, аби господарі та гості могли насолоджуватися дивовижними краєвидами. Спальні та приватні кімнати розташовані знизу.
Час зануритись у книжку / Фото Harmonies
Фасад, покритий балками з кедрового дерева, чудово контрастує з яскравим та вишуканим інтер’єром.
Невелика, але затишна спальня /Фото Harmonies
Невеликий сімейний будиночок біля океану – чудове місце для відпочинку після років важкої праці.
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