Кожен з нас бодай раз уявляв, що через десятки років неквапливо доглядатиме за садом серед спокою і затишку. Варіант будиночку, який чудово для цього підійде – у матеріалі.

На чудовому острові Марта, який розташований в штаті Массачусетс, компанія Grey Organschi Architecture у співпраці з Schiller Projects спроєктувала затишний сімейний будинок, повідомляє Harmonies. Цікаво Магія замість занепаду: як виглядатиме нове соціальне житло в Англії Будиночок розташований на пагорбі в самому серці незайманої природи. З вікон будинку відкривається неперевершений вигляд на Атлантичний океан. Вітальня з чудовим краєвидом / Фото Harmonies Природний затишок огортає будинок / Фото Harmonies Будівля складається з двох частин: двоповерхового будинку та студії, які були спроєктовані згідно аграрної історії острова. Світло та простір – головні атрибути / Фото Harmonies Вітальні та кухня розташовані на верхньому ярусі, аби господарі та гості могли насолоджуватися дивовижними краєвидами. Спальні та приватні кімнати розташовані знизу. Час зануритись у книжку / Фото Harmonies Фасад, покритий балками з кедрового дерева, чудово контрастує з яскравим та вишуканим інтер’єром. Невелика, але затишна спальня /Фото Harmonies Невеликий сімейний будиночок біля океану – чудове місце для відпочинку після років важкої праці.