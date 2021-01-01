Встретить Новый год и праздники посреди леса с великолепным видом на горы – заветная мечта каждого. О прекрасном месте для размышлений и уютного праздника в кругу близких и друзей – в нашем материале.

Отель расположен в городе Кицбюэль, что в Австрии. Проект состоит из сети люксов, которые словно возвышаются над вершиной леса, передает Visual Atelier8.

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В общем пользовании гостей есть вестибюль, ресторан и спа. Номера отличаются по размеру, их площадь колеблется от 60 до 80 квадратных метров.

Сказочный вид отеля / Фото Visual Atelier8

Архитекторы черпали вдохновение из местной народной архитектуры, переосмысливая и дополняя ее в современный способ.

Необычная форма здания прекрасно контрастирует с местным ландшафтом / Фото Visual Atelier8

Деревянная композиция окутывает все здание и состоит из двух слоев: диагностической конструкции и второго слоя из деревянных палочек, которые пересекаются, чтобы фильтровать свет и создавать приватность.

Пейзаж на зимнюю природу / Фото Visual Atelier8

В течение дня свет фильтруется через конструкцию, создавая игровой эффект света и теней, а ночью сооружение подсвечивается. Среди зимней природы, заснеженного леса, в невероятном номере проводить праздничное время просто удивительно.