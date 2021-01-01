Островок зимней сказки: фото волшебного места для зимних праздников
Встретить Новый год и праздники посреди леса с великолепным видом на горы – заветная мечта каждого. О прекрасном месте для размышлений и уютного праздника в кругу близких и друзей – в нашем материале.
Отель расположен в городе Кицбюэль, что в Австрии. Проект состоит из сети люксов, которые словно возвышаются над вершиной леса, передает Visual Atelier8.
Читайте также Маленька мрія на березі моря: затишна кабіна для самотнього відпочинку
В общем пользовании гостей есть вестибюль, ресторан и спа. Номера отличаются по размеру, их площадь колеблется от 60 до 80 квадратных метров.
Сказочный вид отеля / Фото Visual Atelier8
Архитекторы черпали вдохновение из местной народной архитектуры, переосмысливая и дополняя ее в современный способ.
Необычная форма здания прекрасно контрастирует с местным ландшафтом / Фото Visual Atelier8
Деревянная композиция окутывает все здание и состоит из двух слоев: диагностической конструкции и второго слоя из деревянных палочек, которые пересекаются, чтобы фильтровать свет и создавать приватность.
Пейзаж на зимнюю природу / Фото Visual Atelier8
В течение дня свет фильтруется через конструкцию, создавая игровой эффект света и теней, а ночью сооружение подсвечивается. Среди зимней природы, заснеженного леса, в невероятном номере проводить праздничное время просто удивительно.
Поделиться новостью
-
Удобная инфраструктура и парк: стартуют продажи квартир в ЖК "LIFE STORY" – детали и скидки3 ноября 2020 , 17:14
-
Изысканность колониального стиля: как выглядит фантастическая мексиканская вилла – фото27 декабря 2020 , 15:23
-
Чем поражала Великобритания в 2020 году: фото лучших архитектурных проектов30 декабря 2020 , 10:35