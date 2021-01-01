Острівець зимової казки: фото чарівного місця для зимових святкувань
Зустріти Новий рік та свята посеред лісу з чудовим видом на гори – заповітна мрія кожного. Про чудове місце для роздумів та затишного свята у колі близьких та друзів – у нашому матеріалі.
Готель розташований у місті Кіцбюель, що в Австрії. Проєкт складається із мережі люксів, котрі немов підносяться над вершиною лісу, передає Visual Atelier8.
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У спільному користуванні гостей є вестибюль, ресторан та спа-центр. Номери відрізняються за розміром, їх площа коливається від 60 до 80 квадратних метрів.
Казковий вид готелю / Фото Visual Atelier8
Архітектори черпали натхнення із місцевої народної архітектури, переосмислюючи та доповнюючи її в сучасний спосіб.
Незвична форма будівлі чудово контрастує із місцевим ландшафтом / Фото Visual Atelier8
Дерев’яна композиція огортає всю будівлю і складається з двох шарів: діагностичної конструкції та другого шару з дерев’яних паличок, що перетинаються, аби фільтрувати світло та створювати приватність.
Пейзаж на зимову природу / Фото Visual Atelier8
Впродовж дня світло фільтрується через конструкцію, створюючи ігровий ефект світла і тіней, а вночі споруда підсвічується. Серед зимової природи, засніженого лісу у неймовірному номері проводити святковий час просто дивовижно.
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