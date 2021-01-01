Зустріти Новий рік та свята посеред лісу з чудовим видом на гори – заповітна мрія кожного. Про чудове місце для роздумів та затишного свята у колі близьких та друзів – у нашому матеріалі.

Готель розташований у місті Кіцбюель, що в Австрії. Проєкт складається із мережі люксів, котрі немов підносяться над вершиною лісу, передає Visual Atelier8.

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У спільному користуванні гостей є вестибюль, ресторан та спа-центр. Номери відрізняються за розміром, їх площа коливається від 60 до 80 квадратних метрів.

Казковий вид готелю / Фото Visual Atelier8

Архітектори черпали натхнення із місцевої народної архітектури, переосмислюючи та доповнюючи її в сучасний спосіб.

Незвична форма будівлі чудово контрастує із місцевим ландшафтом / Фото Visual Atelier8

Дерев’яна композиція огортає всю будівлю і складається з двох шарів: діагностичної конструкції та другого шару з дерев’яних паличок, що перетинаються, аби фільтрувати світло та створювати приватність.

Пейзаж на зимову природу / Фото Visual Atelier8

Впродовж дня світло фільтрується через конструкцію, створюючи ігровий ефект світла і тіней, а вночі споруда підсвічується. Серед зимової природи, засніженого лісу у неймовірному номері проводити святковий час просто дивовижно.