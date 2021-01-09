Прекрасные и дикие утесы Бещады – отличное место, где расположены национальные парки с живописной природой. О потрясающем доме среди живописных гор – подробнее в материале.

Бещады – это горный регион в Польше, Словакии и Украине. Среди этой живописной местности архитектурная фирма Medusa Group спроектировала охотничий дом, информирует Archdaily.

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Дом погружен в холмистый пейзаж и устанавливает свои границы с природой.

Меланхолия волшебного пейзажа / Фото Archdaily

Здесь нет никакой ограды, дом отделен от дороги или природы. Кое-где открытое пространство проникает в конструкцию дома.

Деревянная конструкция дома / Фото Archdaily

Крыша, покрытая земляной структурой и слоем дерна, вписала дом в контекст места. Такой замысел уменьшил впечатление о присутствии здания на живописном фоне Ортита – уникального холмистого горного массива Бещад.

Сказочная местность / Фото Archdaily

Внутренний дизайн здания состоит из частной зоны с рабочим кабинетом, нескольких удобных комнат и спа-центра.

Уникальное парковочное место / Фото Archdaily

Экстерьер плавно вырисовывается из окружающих природных особенностей. Видны только те элементы, которые направлены на подчеркивание спроектированной тектоники местности.

Этот замечательный охотничий дом станет настоящей жемчужиной для хозяев и подарит незабываемые впечатления для гостей.