Замок среди сада с дикими цветами: в Брюгге продается волшебный дом – фото
В Бельгии продается живописный дом с совершенным ландшафтным дизайном. О непревзойденном жилье, которое буквально купается в природе – читайте в нашем материале.
Замковая вилла, оформленная в эклектичном стиле, построенная в 1905 году. Как сообщает Jamesedition, земельный участок имеет площадь около 760 аров.
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На территории есть несколько пристроек, леса и парки с садами, поля с дикими цветами и несколько прудов.
Великолепный бассейн / Фото Jamesedition
Дом оборудован десятью спальнями и четырьмя ванными комнатами. При входе в дом расположена прихожая, где есть двойные винтовые лестницы, а также комфортная гостиная с камином и оранжереей. На первом этаже также размещены офисные помещения, столовая и кухня с выходом на террасу.
Прекрасный ландшафтный дизайн территории / Фото Jamesedition
Для прислуги есть отдельный дом, который реконструировали с бывшей конюшни и фургона, а для вечеринок – комната-бар.
Один из замечательных водоемов / Фото Jamesedition
Конные конюшни расположены в тыльной части имения. Это замечательный комплекс, где можно провести спокойный размеренный отдых или заняться активным досугом.
Больше фото этого фантастического места:
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