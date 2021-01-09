В Бельгии продается живописный дом с совершенным ландшафтным дизайном. О непревзойденном жилье, которое буквально купается в природе – читайте в нашем материале.

Замковая вилла, оформленная в эклектичном стиле, построенная в 1905 году. Как сообщает Jamesedition, земельный участок имеет площадь около 760 аров.

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На территории есть несколько пристроек, леса и парки с садами, поля с дикими цветами и несколько прудов.

Великолепный бассейн / Фото Jamesedition

Дом оборудован десятью спальнями и четырьмя ванными комнатами. При входе в дом расположена прихожая, где есть двойные винтовые лестницы, а также комфортная гостиная с камином и оранжереей. На первом этаже также размещены офисные помещения, столовая и кухня с выходом на террасу.

Прекрасный ландшафтный дизайн территории / Фото Jamesedition

Для прислуги есть отдельный дом, который реконструировали с бывшей конюшни и фургона, а для вечеринок – комната-бар.

Один из замечательных водоемов / Фото Jamesedition

Конные конюшни расположены в тыльной части имения. Это замечательный комплекс, где можно провести спокойный размеренный отдых или заняться активным досугом.

Больше фото этого фантастического места: