Для любителів активного відпочинку та дикої природи важливо зупинятися в неймовірних місцях, особливо коли з вікна відкривається запаморочливий вид. Про розкішний готель, який збудований із старовинних вагонів – детальніше у матеріалі.

Готель Kruger Shalati розташований в найбільшому національному парку Південно-Африканської Республіки Kruger National Park. Споруда зведена із переобладнаних вагонних поїздів 1950-х років, інформує Insider.

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Готельний комплекс складається із 24 чудово обладнаних номерів.

Вид готелю / Фото Insider

Готель підвішений на висоті 50 метрів над національним парком. Це чудове місце, де любителі сафарі зможуть у новий спосіб побачити дику природу заповідника.

Попередній вигляд мосту / Фото Insider

На додаток до 24 готельних номерів, Kruger Shalati складається з центральної вітальні, оглядового майданчика та басейну, який немов плаває в повітрі.

Міст перестав функціонувати ще у 1973 році / Фото Insider

По території проходять зовнішні доріжки, що з'єднують різні приміщення готелю.

Трапи, що сполучають комплекс / Фото Insider

У внутрішньому дизайні приміщення використаний місцеві етнічні мотиви та мистецтво.

Внутрішнє оздоблення приміщень / Фото Insider

З вікон готелю відкривається неймовірний пейзаж на річку Сабі та навколишні території. Це унікальне місце із чудовими виглядами, комфортними номерами та незвичною конструкцією. У цьому готелі захоче побувати кожен мандрівник.