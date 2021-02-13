Архитекторы создали проект модернизации винного завода, который производит традиционный китайский напиток несколько десятков лет и удивляет своей функциональностью и красотой.

Винодельческий завод расположен в провинции Сычуань в центре Китая. В 2009 году компания Langjiu Group инициировала свой план модернизации для создания ликероводочной площадки мирового класса в городе Эрланг, а склад ликероводочных изделий – это первый проект, построенный в усадьбе Langjiu.

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Площадь проекта составляет 3 тысячи квадратных метров.

Величественный вид завода / Фото Archdaily

Проект модернизации создали архитектурные фирмы DCA и Langjiu Group.

Широкий простор и искусственные водоемы / Фото Archdaily

Это большое промышленное здание, в дизайне которого учитывают конкретное расположение и особенности использования помещений.

Украшение склада / Фото Archdaily

Завод расположен в долине с несколькими уровнями. Для того, чтобы учесть разницу в высоте, были тщательно распределены функции на разных уровнях путем минимальной адаптации начального участка.

Современное выражение восточной культуры / Фото Archdaily

Фасад необычного промышленного здания украшен терракотовым кирпичом. Перфорированная кирпичная стена обеспечивает свободное прохождение свежего воздуха через здание.