Открытость и традиционный стиль: реконструкция здания винного завода в Китае – фото
Архитекторы создали проект модернизации винного завода, который производит традиционный китайский напиток несколько десятков лет и удивляет своей функциональностью и красотой.
Источник:Archdaily
Винодельческий завод расположен в провинции Сычуань в центре Китая. В 2009 году компания Langjiu Group инициировала свой план модернизации для создания ликероводочной площадки мирового класса в городе Эрланг, а склад ликероводочных изделий – это первый проект, построенный в усадьбе Langjiu.
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Площадь проекта составляет 3 тысячи квадратных метров.
Величественный вид завода / Фото Archdaily
Проект модернизации создали архитектурные фирмы DCA и Langjiu Group.
Широкий простор и искусственные водоемы / Фото Archdaily
Это большое промышленное здание, в дизайне которого учитывают конкретное расположение и особенности использования помещений.
Украшение склада / Фото Archdaily
Завод расположен в долине с несколькими уровнями. Для того, чтобы учесть разницу в высоте, были тщательно распределены функции на разных уровнях путем минимальной адаптации начального участка.
Современное выражение восточной культуры / Фото Archdaily
Фасад необычного промышленного здания украшен терракотовым кирпичом. Перфорированная кирпичная стена обеспечивает свободное прохождение свежего воздуха через здание.
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