Архітектори створили проєкт модернізації винного заводу, який виробляє традиційний китайський напій кілька десятків років та дивує своєю функціональністю і красою.

Виноробний завод розташований у провінції Сичуань у центрі Китаю. У 2009 році компанія Langjiu Group ініціювала свій план модернізації для створення лікеро-горілчаного майданчика світового класу в місті Ерланг, а склад лікеро-горілчаних виробів – це перший проєкт, збудований в садибі Langjiu.

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Площа проєкту складає 3 тисячі квадратних метрів.

Величний вигляд заводу / Фото Archdaily

Проєкт модернізації створили архітектурні фірми DCA та Langjiu Group.

Широкий простір та штучні водойми / Фото Archdaily

Це велика промислова будівля, у дизайні якої враховують конкретне розташування та особливості використання приміщень.

Окраса складу / Фото Archdaily

Завод розташований в долині з декількома рівнями. Для того, щоб врахувати різницю у висоті, було ретельно розподілено функції на різних рівнях шляхом мінімальної адаптації початкової ділянки.

Сучасний вираз східної культури / Фото Archdaily

Фасад незвичайної промислової будівлі прикрашений теракотовою цеглою. Перфорована цегляна стіна забезпечує вільне проходження свіжого повітря через будівлю.