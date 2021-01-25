В промышленном городе Брэда, что в Нидерландах, открыли невероятный офис. Это современное здание с круглым атриумом с деревом и стенами, покрытыми зеленью.

Источник: Archdaily

Архитектурная студия Paul de Ruiter Architects в сотрудничестве со специалистом по ландшафтному дизайну Jakko Woudenberg спроектировали идеальный офис с просторными кабинетами, уникальным дизайном и невероятными совместными пространствами.

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Площадь застройки – 3 тысячи квадратных метров.

Плавные формы здания / Фото Archdaily

Оригинальность офиса проявляется на первом этаже, где по проекту разместили дерево практически на всю высоту здания. Также центральную часть атриума занимают изысканные деревянные хендмейд лестницы.

Атриум – живое сердце здания / Фото Archdaily

Также прекрасным дополнением к дизайну являются стены из зелени, которые расширяют пространство и придают ему живости.

Вечерний вид сооружения / Фото Archdaily

Дизайн офиса – это контраст, плавные нежные формы в сочетании с минималистическими стеклянными стенами, изысканным белым интерьером с деревянными ступенями и нежной зеленью.

Этот офис – отличное место для вдохновенного труда, в котором каждый работник будет чувствовать себя как дома.