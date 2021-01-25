Открытые пространства и зелень: проект современного офиса из Нидерландов –фото
В промышленном городе Брэда, что в Нидерландах, открыли невероятный офис. Это современное здание с круглым атриумом с деревом и стенами, покрытыми зеленью.
Источник: Archdaily
Архитектурная студия Paul de Ruiter Architects в сотрудничестве со специалистом по ландшафтному дизайну Jakko Woudenberg спроектировали идеальный офис с просторными кабинетами, уникальным дизайном и невероятными совместными пространствами.
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Площадь застройки – 3 тысячи квадратных метров.
Плавные формы здания / Фото Archdaily
Оригинальность офиса проявляется на первом этаже, где по проекту разместили дерево практически на всю высоту здания. Также центральную часть атриума занимают изысканные деревянные хендмейд лестницы.
Атриум – живое сердце здания / Фото Archdaily
Также прекрасным дополнением к дизайну являются стены из зелени, которые расширяют пространство и придают ему живости.
Вечерний вид сооружения / Фото Archdaily
Дизайн офиса – это контраст, плавные нежные формы в сочетании с минималистическими стеклянными стенами, изысканным белым интерьером с деревянными ступенями и нежной зеленью.
Этот офис – отличное место для вдохновенного труда, в котором каждый работник будет чувствовать себя как дома.
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