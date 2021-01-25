У промисловому місті Бреда, що у Нідерландах, відкрили неймовірний офіс. Це модерна будівля з круглим атріумом із деревом та стінами, вкритими зеленню.

Джерело: Archdaily

Архітектурна студія Paul de Ruiter Architects у співпраці зі спеціалістом із ландшафтного дизайну Jakko Woudenberg спроєктували ідеальний офіс із просторими кабінетами, унікальним дизайном та неймовірними спільними просторами.

Читайте також Хижини у лісі: сучасне робоче місце, яке відповідає на виклики часу

Площа забудови – 3 тисячі квадратних метрів.

Плавні форми будівлі / Фото Archdaily

Оригінальність офісу проявляється на першому поверсі, де за проєктом розмістили розлоге дерево практично на всю висоту будівлі. Також центральну частину атріуму займають вишукані дерев'яні хендмейд сходи.

Атріум – живе серце будівлі / Фото Archdaily

Також чудовим доповненням до дизайну є стіни із зелені, які розширюють простір та надають йому жвавості.

Вечірній вигляд споруди / Фото Archdaily

Дизайн офісу – це контраст, плавні ніжні форми у поєднані із мінімалістичними скляними стінами, вишуканий білий інтер'єр із дерев'яними сходами та ніжною зеленню.

Цей офіс – чудове місце для нахтненної праці, в якому кожен працівник почуватиметься як вдома.