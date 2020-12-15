На отшибе среди природы: в Шотландии построили студию, пропитанную вдохновением – фото
Студия – это место, которое должно вызывать непреодолимое желание создавать и совершенствовать. Как с этой задачей справились в Шотландии – читайте в материале.
Британская студия Moxon Architects построила новую студию в шотландском национальном парке Кернгормс, сообщает Dezeen.
К теме Роскошь и современность: в Калифорнии построили райское резиденцию
Уютный домик из ели расположен в бывшей каменоломне. Основатель Moxon Architects Бен Адди увидел в этом месте потенциал для творчества и вдохновения.
Здание расположено в тихом местечке / Фото Dezeen
Студия построена из простых материалов: местного дерева, литого бетона и габионных стен. Большие окна придают зданию утонченности и обеспечивают вид на сказочную горную местность.
Вид на горы просто невероятный / Фото Dezeen
Рельеф местности будто нуждался в этом здании, и новая студия из дерева прекрасно вписалась в ландшафт.
Свет и пространство посреди леса / Фото Dezeen
Студия, которая станет базой для шотландской команды Moxon Architects, рассчитанна на 25 работников и имеет зону для еды и отдыха.
Место, где хочется творить / Фото Dezeen
Творческая работа – особая, поэтому должна выполняться в месте, которое вдохновляет. Несомненно, новая студия в шотландском парке станет источником рождения и воплощения многих замечательных идей.
Поделиться новостью