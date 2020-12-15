Студия – это место, которое должно вызывать непреодолимое желание создавать и совершенствовать. Как с этой задачей справились в Шотландии – читайте в материале.

Британская студия Moxon Architects построила новую студию в шотландском национальном парке Кернгормс, сообщает Dezeen.

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Уютный домик из ели расположен в бывшей каменоломне. Основатель Moxon Architects Бен Адди увидел в этом месте потенциал для творчества и вдохновения.

Здание расположено в тихом местечке / Фото Dezeen

Студия построена из простых материалов: местного дерева, литого бетона и габионных стен. Большие окна придают зданию утонченности и обеспечивают вид на сказочную горную местность.

Вид на горы просто невероятный / Фото Dezeen

Рельеф местности будто нуждался в этом здании, и новая студия из дерева прекрасно вписалась в ландшафт.

Свет и пространство посреди леса / Фото Dezeen

Студия, которая станет базой для шотландской команды Moxon Architects, рассчитанна на 25 работников и имеет зону для еды и отдыха.

Место, где хочется творить / Фото Dezeen

Творческая работа – особая, поэтому должна выполняться в месте, которое вдохновляет. Несомненно, новая студия в шотландском парке станет источником рождения и воплощения многих замечательных идей.