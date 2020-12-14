Сонячна Каліфорнія є в мріях кожного, хто захоплюється кіно або ж просто хоче побувати в Америці. Яке житло комфортне та ефектне для регіону зірок та спеки – читайте в матеріалі.

Цей чудовий будинок розташований в одному з найдорожчих міст Сполучених штатів Америки – Атертоні, повідомляє HARMONIES.

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Проєкт виконала фірма Stanley Saitowitz/Natoma Architects, яка має понад 30 років досвіду та володіє декількома міжнародними нагородами.

Величезний та просторий сучасний будинок / Фото HARMONIES

Будинок складається із двох Г-подібних конструкції, які перекривають поверхи, перетинаються і з’єднуються між собою так, що утворюють подвір’я.

Виконання скляних конструкцій не виглядає "офісним" / Фото HARMONIES

Він має три рівні, які з'єднані сходами: у саду з виходом до басейну, біля басейну, гараж та гостьове крило.

Великі фасадні вікна подовжують конструкцію / Фото HARMONIES

Попри паралелізм, який став основою проєкту, будинок приховує складність конструкцій. Це створює дисонансне враження про твердість та легкість, чого так хотіли досягнути архітектори.

Чудовий вигляд на околиці та басейн / Фото HARMONIES

Прозорі завдяки склу стіни, басейн, вдалий ландшафт та витримана розкіш – саме так потрібно жити в Каліфорнії.