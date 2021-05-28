Климаториум – это инновационный и креативный мини-центр для исследований штормовых всплесков, воды и климата.

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Проект является творением архитекторов 3XN и ОАС. Кроме места для исследователей, центр предлагает общественные объекты и рекреационные открытые пространства.

Исследовательский центр нового времени / Фото Archdaily

Основная архитектурная концепция климатория прагматична. Его основными материалами стали дерево, бетон и сталь.

Минималистичный дизайн как ответ на климатические вызовы / Фото Archdaily

Ключевым элементом дизайна было создание привлекательного здания с четкими ссылками его функцию и расположение в порту. Плиточная волна из дерева придает зданию сильную идентичность. Волну можно использовать как удобное место для обсуждений и отдыха.

Удобное пространство для исследователей / Фото Archdaily