Кліматоріум – це інноваційний та креативний міні-центр для досліджень штормових сплесків, води та клімату.
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Проєкт є творінням архітекторів 3XN і ОАС. Окрім місця для дослідників, центр пропонує громадські об'єкти та рекреаційні відкриті простори.
Дослідницький центр нового часу / Фото Archdaily
Основна архітектурна концепція кліматорію прагматична. Його основними матеріалами стали дерево, бетон та сталь.
Мінімалістичний дизайн як відповідь на кліматичні виклики / Фото Archdaily
Ключовим елементом дизайну було створення привабливої будівлі з чіткими посиланнями її функцію та розташування у порту. Плиточна хвиля з дерева надає будівлі сильну ідентичність. Хвилю можна використовувати як зручне місце для обговорень та відпочинку.
Зручний простір для дослідників / Фото Archdaily