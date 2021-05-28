Кліматоріум – це інноваційний та креативний міні-центр для досліджень штормових сплесків, води та клімату.

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Проєкт є творінням архітекторів 3XN і ОАС. Окрім місця для дослідників, центр пропонує громадські об'єкти та рекреаційні відкриті простори.

Дослідницький центр нового часу / Фото Archdaily

Основна архітектурна концепція кліматорію прагматична. Його основними матеріалами стали дерево, бетон та сталь.

Мінімалістичний дизайн як відповідь на кліматичні виклики / Фото Archdaily

Ключовим елементом дизайну було створення привабливої ​​будівлі з чіткими посиланнями її функцію та розташування у порту. Плиточна хвиля з дерева надає будівлі сильну ідентичність. Хвилю можна використовувати як зручне місце для обговорень та відпочинку.

Зручний простір для дослідників / Фото Archdaily