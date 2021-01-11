На первых позициях в жизни каждого человека выступает здоровье и благополучие, а особенно приятно заботиться о себе в комфортных и современных условиях. Один из вариантов медицинского учреждения, который отвечает потребностям времени – в нашем материале.

Медицинское учреждение находится в коммуне Жюгон-ле-Лак, что во Франции. В помещении располагаются пять отделений врачей общей практики и отделение гинекологии, информирует Archdaily.

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Проект расположен на участке единственным прямоугольным томом, который простирается от границы до границы. Ориентация "север-юг" позволяет контролировать солнечную энергию с помощью биоклиматической архитектуры.

Сооружение продумано до мельчайших деталей, включая климатический контроль / Фото Archdaily

Площадь проекту – 460 квадратных метров. Унитарный и монолитный характер здания контрастирует с прозрачностью, что обеспечивается перфорированой металлической облицовкой.

Минималистичный стиль здания / Фото Archdaily

Здание является малоэтажным сооружением, которое прекрасно сочетается с окружающим ландшафтом.

Минималистичный фасад здания / Фото Archdaily

Рецепция расположена в центре помещения, север – это зона для консультаций, которая имеет выход на внутренний дворик. Их роль двойная: обеспечить максимум естественного света в кабинетах, обеспечивая при этом приватность пациента.

Новый Центр здравоохранения во Франции – яркий пример современного медицинского сооружения, которое готово обеспечить все потребности работников и клиентов.