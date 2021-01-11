На перших позиціях у житті кожної людини виступає здоров'я та добробут, а особливо приємно дбати про себе у комфортних та сучасних умовах. Один із варіантів медичного закладу, який відповідає потребам сьогодення – у нашому матеріалі.

Медичний заклад розташований у комуні Жюгон-ле-Лак, що у Франції. У приміщені вміщено п'ять відділень лікарів загальної практики та відділення гінекології, інформує Archdaily.

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Проєкт розташований на ділянці єдиним прямокутним томом, який простягається від межі до межі. Орієнтація "північ-південь" дозволяє контролювати сонячну енергію за допомогою біокліматичної архітектури.

Споруда продумана до найдрібніших деталей, включно із кліматичним контролем / Фото Archdaily

Площа проєкту – 460 квадратних метрів. Унітарний та монолітний характер будівлі контрастує з прозорістю, що забезпечується перфорованим металевим облицюванням.

Мінімалістичний стиль будівлі / Фото Archdaily

Будівля є малоповерховою спорудою, яка чудово поєднується з навколишнім ландшафтом.

Мінімалістичний фасад будівлі / Фото Archdaily

Рецепція розташована в центрі приміщення, північ – це зона для консультацій, яка має вихід на внутрішній дворик. Їх роль подвійна: забезпечити максимум природного світла в кабінетах, забезпечуючи при цьому приватність пацієнта.

Новий Центр охорони здоров'я у Франції – яскравий приклад сучасної медичної споруди, яка готова забезпечити усі потреби працівників та клієнтів.