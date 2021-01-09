Порятунок посеред руйнації: унікальна лікарня у сільській місцевості Бангладешу – фото
У час пандемії Covid-19 медична допомога стала найбільш важливою ланкою будь-якого суспільства. Про унікальну лікарню із малоповерховими спорудами та екобудинками, яку збудували на постраждалій від циклону місцевості – у матеріалі.
Лікарня розташована у сільській місцевості поряд з адміністративним центром Shyamnagar Upazila, що у Бангладеші. Цей район сильно постраждав від ураганів, повідомляє Archdaily.
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У цьому спустошеному природою ландшафті, серед малоповерхових споруд та солом'яних будинків, місцевий меценат пожертвував землю для будівництва лікарні на 80 ліжок.
Цегляний фасад будівлі незвичний для цієї місцевості / Фото Archdaily
Головним архітектором проєкту став Kashef Chowdhury, який надихнувся річковою абстракцією бенгальського ландшафту і тісно поєднав кампус з навколишнім оточенням.
Будівля продумана до найдрібніших деталей / Фото Archdaily
Серія внутрішніх двориків лікарняного комплексу забезпечує природну вентиляцію, тоді як кондиціоновані приміщення, такі як операційні, розміщені у тій частині споруди, яка знаходиться у тіні.
Ефективне планування комплексу / Фото Archdaily
До найдрібніших деталей проаналізовано проникнення прямого сонячного світла у всі палати та кабінети. Все спроєктовано для максимального комфорту медичного персоналу та пацієнтів.
Архітектура проєкту раціонально продумана / Фото Archdaily
Канал, який проходить через усю ділянку лікарні, контролює опади. З обох боків він має два великі резервуари, де збирається дощова вода, яку потім використовують у практичних цілях.
Вода – цінний ресурс у цьому районі / Фото Archdaily
Посеред руйнації та бідності архітекторам вдалося створити чудове місце із пальмами та водоймами, де люди зможуть отримати необхідну допомогу.
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