У час пандемії Covid-19 медична допомога стала найбільш важливою ланкою будь-якого суспільства. Про унікальну лікарню із малоповерховими спорудами та екобудинками, яку збудували на постраждалій від циклону місцевості – у матеріалі.

Лікарня розташована у сільській місцевості поряд з адміністративним центром Shyamnagar Upazila, що у Бангладеші. Цей район сильно постраждав від ураганів, повідомляє Archdaily.

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У цьому спустошеному природою ландшафті, серед малоповерхових споруд та солом'яних будинків, місцевий меценат пожертвував землю для будівництва лікарні на 80 ліжок.

Цегляний фасад будівлі незвичний для цієї місцевості / Фото Archdaily

Головним архітектором проєкту став Kashef Chowdhury, який надихнувся річковою абстракцією бенгальського ландшафту і тісно поєднав кампус з навколишнім оточенням.

Бенгалія – культурно-історичний регіон, складається з дельтової системи Ганг-Брахмапутри із густими, тропічними лісами.

Будівля продумана до найдрібніших деталей / Фото Archdaily

Серія внутрішніх двориків лікарняного комплексу забезпечує природну вентиляцію, тоді як кондиціоновані приміщення, такі як операційні, розміщені у тій частині споруди, яка знаходиться у тіні.

Ефективне планування комплексу / Фото Archdaily

До найдрібніших деталей проаналізовано проникнення прямого сонячного світла у всі палати та кабінети. Все спроєктовано для максимального комфорту медичного персоналу та пацієнтів.

Архітектура проєкту раціонально продумана / Фото Archdaily

Канал, який проходить через усю ділянку лікарні, контролює опади. З обох боків він має два великі резервуари, де збирається дощова вода, яку потім використовують у практичних цілях.

Вода – цінний ресурс у цьому районі / Фото Archdaily

Посеред руйнації та бідності архітекторам вдалося створити чудове місце із пальмами та водоймами, де люди зможуть отримати необхідну допомогу.