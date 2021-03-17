Жизнь в мегаполисе полна прекрасных преимуществ, прежде всего – доступность всех прелестей города. Однако шум природы и отдых посреди зелени нужны всем. В Гонконге группа архитекторов свела на вершине дома невероятный заповедник, чтобы изменить отношения городского жителя с природой.

Естественная консерватория на крыше получила название "Discovery Park". Парк построен под многочисленными небоскребами Гонконга. Заповедник построен при сотрудничестве двух архитектурных фирм: LAAB и PLandscape. Кроме невероятной красоты, проект применяет образовательный подход, чтобы обеспечить жителей городов крайне необходимыми побегами на природу и уроками для молодежи в сохранении биоразнообразия собственного города.

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Для того чтобы охватить объекты под открытым небом, такие как рестораны и учебные центры, парк расположен на крыше культурного центра гавани Гонконга K11 MUSEA.

Ландшафт продуман до мелочей / Фото Yanko Design

Приспосабливаясь к непредсказуемой погоде, главная теплица парка использует телескопические раздвижные стеклянные двери для облегчения естественного проветривания на открытом воздухе.

Для максимально воспроизведения ощущение парка использовано только местную зелень / Фото Yanko Design

Каркас конструкции построен из стали и алюминия, тогда как интерьер наполнен деревянной мебелью.

Уютный заповедник / Фото Yanko Design

Сады природного заповедника покрыты местными растениями, которые когда-либо росли в Гонконге. Гости парка могут наслаждаться разветвлением ветвей деревьев и длиннолистыми кустами, а также изучать естественную жизнь города, которая постепенно исчезает за бетоном.

Ценные естественные практические науки для молодежи / Фото Yanko Design

Между сочной зеленью и садами бабочек расположен сборный тепличный завод. Его установили, чтобы избежать лишних строительных затрат и удерживать гидропоничный питомник.

Прекрасный вечерний вид парка / Фото Yanko Design

В природном заповеднике также расположились фермерский ресторан и музей гербария, который демонстрирует богатый набор биоразнообразия и растительного мира Гонконга.

Растительное многообразие / Фото Yanko Design

Парк в Гонконге стал первым в мире музеем биоразнообразия на тему устойчивого развития, который предлагает семинары, экскурсии и интерактивные мероприятия, связанные как с яркостью, так и экологическим разнообразием города.