Життя у мегаполісі сповнене прекрасних переваг, перш за все – доступність всіх принад міста. Проте гомін природи та відпочинок посеред зелені необхідні усім. У Гонконгу група архітекторів звела на вершині будинку неймовірний заповідник, щоб змінити стосунки міського жителя з природою.

Природна консерваторія на даху отримала назву "Discovery Park". Парк зведений під численними хмарочосами Гонконгу. Заповідник зведений за колаборацією двох архітектурних фірм: LAAB та PLandscape. Окрім неймовірної краси, проєкт застосовує освітній підхід, щоб забезпечити мешканців міст вкрай необхідними втечами на природу та уроками для молоді у збереженні біорізноманіття власного міста.

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Для того, щоб охопити об'єкти просто неба, такі як ресторани та навчальні центри, парк розташований на даху культурного центру гавані Гонконгу K11 MUSEA.

Ландшафт продуманий до найменших дрібниць / Фото Yanko Design

Пристосовуючись до непередбачуваної погоди, головна теплиця парку використовує телескопічні розсувні скляні двері для полегшення природного провітрювання на відкритому повітрі.

Для максимально відтворення відчуття парку використано тільки місцеву зелень / Фото Yanko Design

Каркас конструкції побудований зі сталі та алюмінію, тоді як інтер’єр наповнений дерев’яними меблями.

Затишний заповідник / Фото Yanko Design

Сади природного заповідника вкриті місцевими рослинами, які коли-небудь росли у Гонконгу. Гості парку можуть насолоджуватися розгалуженням гілок дерев та довголистих кущів, а також вивчати природне життя міста, яке поступово зникає за бетоном.

Цінні природознавчі практичні науки для молоді / Фото Yanko Design

Між соковитою зеленню та садами метеликів розташований збірний тепличний завод. Його встановили, щоб уникнути зайвих будівельних витрат і утримувати гідропонічний розплідник.

Прекрасний вечірній вигляд парку / Фото Yanko Design

У природному заповіднику також розташувалися фермерський ресторан та музей гербарію, який демонструє багатий набір природного біорізноманіття та рослинного світу Гонконгу.

Рослинне різноманіття / Фото Yanko Design

Парк у Гонконгу став першим у світі музеєм біорізноманіття на тему сталого розвитку, який пропонує семінари, екскурсії та інтерактивні заходи, пов’язані як з яскравістю, так і екологічним різноманіттям міста.