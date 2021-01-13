ARTHOUSE park – это новый жилой комплекс, который расположен рядом c Малоголосковским парком. Это пространство, вдохновленное искусством. Как воспользоваться скидкой и приобрести жилье в комплексе, который строится с максимальной заботой о жителях – читайте в материале.

Квартира – это не просто место, где отдыхаешь в перерыве между работой. Свой дом должен наполнять силами, мотивировать и вдохновлять. Как LEV Development воплощает эту концепцию в жизнь и какие приятные предложения подготовил для будущих жителей ЖК ARTHOUSE park – рассмотрим далее.

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О ЖК ARTHOUSE park

Новый комплекс бизнес-класса расположен рядом с Малоголосковская парком, который LEV Development создал собственноручно. Это место семейных историй жителей ARTHOUSE park, где созданы все условия для отдыха, занятий спортом, семейных прогулок и ярких встреч с друзьями.

Холлы дома благодаря дизайнеру Марку Савицкому стали стильным пространством, а скульптуры и произведения искусства, которые ранее были украшением галерей, поддерживают творческую атмосферу.

Представительские этажи – это специальное предложение для тех, кто ценит приватность и безопасность. Фантастические пейзажи, которые дарит высота. Персональные электронные пропуска, усиленная шумоизоляция, двери и замки премиум-класса, общения с единомышленниками и повышенный комфорт – LEV Development позаботился, чтобы верхние этажи гарантировали жителям конфиденциальность, а также отвечали всем необходимым потребностям комфорта.

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Высокие потолки, панорамные окна, дизайнерское пространство общего пользования, беспрекословное качество строительства и парк рядом с домом делают ARTHOUSE park местом силы, где хочется жить.

Скидки и рассрочка

LEV Development предлагает замечательную 5% скидку на двухкомнатные квартиры в ЖК ARTHOUSE park с продуманной планировкой и фантастическим видом на парк. Акция будет действовать до 31 января 2021 года.

Кроме того, делелопер предлагает приобрести жилье в рассрочку, в случае которой покупатель вносит 30% от общей суммы стоимости квартиры.

Узнать детали и цены на квартиры в ЖК ARTHOUSE park можно в отделах продаж LEV Development во Львове: