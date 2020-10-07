Після придбання квартири чимало покупців задумуються про перепланування помешкання. Причин такого бажання багато, зокрема інколи власників не влаштовує планування, яке було передбачене архітекторами. Втім, перед тим як робити такі кардинальні зміни – варто знати що робити можна, а що заборонено. Більше – в нашому матеріалі.

Звісно, власникам ніхто не вказуватиме як має виглядати їхнє житло, але за законодавством існують певні обмеження, повідомляє Дім 24.

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Деякі роботи можна проводити без жодних бюрократичних процедур, дещо доведеться погоджувати з Державною архітектурно-будівельною інспекцією України (ДАБІ), а певні зміни у квартирі робити взагалі заборонено.



Варто ознайомитись із законодавством / Фото Unsplash

Тонкощі та нюанси перепланування квартири

Перш за все, потрібно чітко визначити, що саме ви збираєтесь робити,

– розповідають представники компанії LEV Development.

Що каже законодавство? У 2017 році законодавством було визначено перелік робіт які не потребують документів чи дають право на їх виконання.



На сьогодні без отримання дозволів можна виконувати роботи, які не передбачають втручання в огороджувальні (зовнішні стіни квартири) та опорні конструкції (колони).

Що можна робити без дозволу

переносити, демонтувати і встановлювати не опорні стіни і перегородки;

об'єднувати роздільний санвузол, якщо стіна не має вентиляційних каналів та не є опорною;

об'єднувати кухню і кімнату (якщо в квартирі не передбачено газопостачання);

об'єднувати кухню / кімнату з лоджією (без демонтажу підвіконного блоку і змін в системі опалення);

змінювати розташування інженерного або сантехнічного обладнання в межах кімнати/санвузла;

проводити заміну трубопроводів систем опалення;

робити нові балконні або віконні прорізи.



Не весь ремонт потребує узгодження / Фото Unsplash

Хоч і отримання дозволу на такі роботи не вимагають, але узаконити результат доведеться. Адже параметри "де-факто" будуть відрізнятися від того, що "де-юре" зафіксовано в технічному паспорті.

Втім, внести зміни є доволі простим завданням. Для початку вам необхідно отримати новий техпаспорт, в якому будуть зафіксовані всі зміни. Для цього зверніться до фахівця, який має відповідний сертифікат.

Як пояснюють у LEV Development, перенесення чи модернізація газового обладнання, втручання в опорні конструкції, вихід за межі приміщення, поділ однієї квартири на дві та інші глобальні зміни вимагають дозволів.

Що категорично заборонено робити



Існує низка обмежень щодо перепланування / Фото Unsplash

Демонтаж опорних стін і колон, зовнішніх стін.

Перенесення мокрих зон (санвузол, кухня) вашої квартири таким чином, щоб вони розташовувалися над житловими кімнатами сусідів.

Зміна конфігурації стояків опалення, газопостачання, водопостачання, каналізації, вентиляційних шахт.

Об'єднання кухні і єдиної житлової кімнати в квартирах з газовими плитами / колонками

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