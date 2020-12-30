Пикселизированный офис в Париже: как выглядит новая штаб-квартира французской компании – фото
Париж – это не только изысканные классические дома или богемный Монмартр, ведь в городе появляются замечательные и неповторимые здания нового формата. Об офисе с уникальным фасадом с пикселизированной мозаикой – в материале.
Новая штаб-квартира всемирно известной медиагруппы "Le Monde" завораживает необычным видом. Газета была основана по распоряжению Шарля де Голля в 1944 году и с тех пор остается одной из самых популярных медиа во Франции. Новую штаб-квартиру для компании спроектировала архитектурная фирма Snøhetta, передает World Architecture.
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Создатели проекта отделили это здание от других с помощью неслыханного фасада и большой общественной площади.
Здание одето в полупрозрачную наружную обшивку / Фото World Architecture
Новый офис открыт для парижской публики. Он вмещает 1600 сотрудников группы "Le Monde" в доме интересной геометрической формы на проспекте Пьер-Менде-Франс.
Изогнутое здание / Фото World Architecture
Здание площадью более 2 тысяч квадратных метров известно своей новой смелой площадью и полупрозрачной внешней обшивкой. Офис создает связь между сотрудниками, которые работают в офисе, и площадью снаружи.
Волшебное здание в окружении чаек / Фото World Architecture
Это светлое, просторное рабочее пространство с лучшими условиями и специальными помещениями для каждой редакции. Такие важные вещи гарантируют, что корреспонденты смогут и в дальнейшем продолжать создавать качественный журналистский контент на всех платформах и во всех форматах как сегодня, так и в будущем.
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