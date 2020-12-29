Дивовижне перетворення: як занедбана промислова будівля стала затишним офісом – фото
У світі безліч старих промислових будівель, які вже ніколи не будуть використовуватися за призначення. Втім, це не привід, аби вони простоювали. Як перетворити занедбані комплекси в сучасні офіси – читайте в матеріалі.
Старий блок розташований у невеликому комплексі колишніх промислових будівель у жвавому шанхайському районі Цзіньань. Нове життя приміщенню вирішила дати компанія Neri&Hu, повідомляє Wallpaper.
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Ця компанія завжди була націлена на повторне використання матеріалів, тому у розробці проєкту врахувалося усе, що можна зберегти від колишньої будівлі. Ця концепція відома як адаптивне повторне використання.
Для зміни вигляду будівлі потрібно було небагато / Фото Wallpaper
Головний фасад зазнав невеликої реконструкції, яка значно покращила зовнішній вигляд будівлі. Великі вікна та оригінальний перший поверх змінили блок до невпізнання.
Бетонні стовпи стали класною частиною інтер'єру / Фото Wallpaper
Просторість – головна родзинка таких офісів / Фото Wallpaper
В інтер'єрі архітектори теж намагалися зберегти усі бетонні конструкції та залишити їх відкритими попри можливі недоліки. У поєднанні з сучасними меблями та технікою це створило цікавий візуальний ефект, який точно не назвеш недоречним.
Кабінет надихає на роботу та винаходи / Фото Wallpaper
Офіси у старих промислових будівлях гарантують просторість та зекономлять витрати на будівництво, що робить їх новим трендом у сучасній архітектурі.
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