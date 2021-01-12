Пиксельная кладка среди исторической архитектуры: многофункциональный комплекс в центре Берлина
В таком древнем и густонаселенном мегаполисе как Берлин архитекторы используют любое свободное пространство для возведения нового комфортного жилья. Подробнее о чудесном жилом комплексе, который вырос рядом с историческими зданиями – в нашем материале.
Район вокруг комплекса является одним из самых активных жилых массивов города. Архитектурная фирма GRAFT оживила это место двумя новыми зданиями и переоборудовала оригинальные крыши для коммерческих целей, информирует Archdaily.
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На этом месте раньше были расположены почтамт, телеграф и телефонная станция. Но со временем эти учреждения потеряли свою былую актуальность, поэтому их переоборудовали в новый и современный комплекс.
Жилой комплекс расположен между улицами Hauptstrasse и Belziger Strasse / Фото Archdaily
Архитекторам удалось создать новейший ансамбль площадью 32 тысячи квадратных метров. В комплексе предусмотрено размещение офисов, ресторанов и торговых точек. Коммерческие помещения занимают нижние этажи и пентхаусы, тогда как апартаменты расположены посредине.
Одно из крупнейших оживленных мест Берлина / Фото Archdaily
Дом почты сохранили, он охраняется как исторический памятник. Здания делят территорию на несколько внутренних двориков, которые были модернизированы, сохраняя свой первоначальный коммерческий характер.
Кирпичный фасад здания / Фото Archdaily
Новые здания также получили кирпичный фасад, чтобы вписаться в исторический ансамбль. Благодаря экспериментам с кладкой кирпича удалось гармонично объединить несколько различных фасадов в один.
Сочетание современной и исторической архитектуры / Фото Archdaily
Здание получило просторный выход с улицы в исторический внутренний дворик. С помощью передовых технологий, кирпичной кладки и геометрии были хитро соединены исторический памятник и стратегии параметрического проектирования 21 века.
Параметрические очертания входа / Фото Archdaily
Сочетание историчности и новаторства помогло архитекторам превратить это место в уникальный объект, который даст новое дыхание густонаселенному району Берлина.
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