У такому давньому та густонаселеному мегаполісі як Берлін архітектори використовують будь-який вільний простір для зведення нового комфортного житла. Детальніше про чудовий житловий комплекс, який виріс поряд з історичними будівлями – у нашому матеріалі.

Район навколо комплексу є одним із найжвавіших житлових масивів міста. Архітектурна фірма GRAFT оживила це місце двома новими будівлями та переобладнала оригінальні дахи для комерційних цілей, інформує Archdaily.

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На цьому місці раніше були розташовані поштамт, телеграф і телефонна станція. Але з часом ці установи втратили свою колишню актуальність, тому їх переобладнали у новий та сучасний комплекс.

Житловий комплекс розташований між вулицями Hauptstrasse і Belziger Strasse / Фото Archdaily

Архітекторам вдалося створити новітній ансамбль площею 32 тисячі квадратних метрів. У комплексі передбачено розміщення офісів, ресторанів та торгових точок. Комерційні приміщення займають нижні поверхи та пентхауси, тоді як апартаменти розташовані посередині.

Одне із найбільших жвавих місць Берліна / Фото Archdaily

Будинок пошти зберегли, він охороняється як історична пам'ятка. Будівлі ділять територію на кілька внутрішніх двориків, які були модернізовані, зберігаючи свій первісний комерційний характер.

Цегляний фасад будівлі / Фото Archdaily

Нові будівлі також отримали цегляний фасад, щоб вписатися в історичний ансамбль. Завдяки експериментам з кладкою цегли вдалося гармонійно об'єднати кілька різних фасадів в один.

Поєднання сучасної та історичної архітектури / Фото Archdaily

Будівля отримала просторий вихід з вулиці в історичний внутрішній дворик. За допомогою передових технологій, цегляної кладки та геометрії були хитро поєднані історична пам’ятка та стратегії параметричного проєктування 21 століття.

Параметричні обриси входу / Фото Archdaily

Поєднання історичності та новаторства допомогло архітекторам перетворити це місце в унікальний об'єкт, який дасть новий подих густонаселеному району Берліна.