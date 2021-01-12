Піксельна кладка серед історичної архітектури: багатофункціональний комплекс у центрі Берліна
У такому давньому та густонаселеному мегаполісі як Берлін архітектори використовують будь-який вільний простір для зведення нового комфортного житла. Детальніше про чудовий житловий комплекс, який виріс поряд з історичними будівлями – у нашому матеріалі.
Район навколо комплексу є одним із найжвавіших житлових масивів міста. Архітектурна фірма GRAFT оживила це місце двома новими будівлями та переобладнала оригінальні дахи для комерційних цілей, інформує Archdaily.
Читайте також Розкіш терас: як виглядає "скандинавський дім" біля океану
На цьому місці раніше були розташовані поштамт, телеграф і телефонна станція. Але з часом ці установи втратили свою колишню актуальність, тому їх переобладнали у новий та сучасний комплекс.
Житловий комплекс розташований між вулицями Hauptstrasse і Belziger Strasse / Фото Archdaily
Архітекторам вдалося створити новітній ансамбль площею 32 тисячі квадратних метрів. У комплексі передбачено розміщення офісів, ресторанів та торгових точок. Комерційні приміщення займають нижні поверхи та пентхауси, тоді як апартаменти розташовані посередині.
Одне із найбільших жвавих місць Берліна / Фото Archdaily
Будинок пошти зберегли, він охороняється як історична пам'ятка. Будівлі ділять територію на кілька внутрішніх двориків, які були модернізовані, зберігаючи свій первісний комерційний характер.
Цегляний фасад будівлі / Фото Archdaily
Нові будівлі також отримали цегляний фасад, щоб вписатися в історичний ансамбль. Завдяки експериментам з кладкою цегли вдалося гармонійно об'єднати кілька різних фасадів в один.
Поєднання сучасної та історичної архітектури / Фото Archdaily
Будівля отримала просторий вихід з вулиці в історичний внутрішній дворик. За допомогою передових технологій, цегляної кладки та геометрії були хитро поєднані історична пам’ятка та стратегії параметричного проєктування 21 століття.
Параметричні обриси входу / Фото Archdaily
Поєднання історичності та новаторства допомогло архітекторам перетворити це місце в унікальний об'єкт, який дасть новий подих густонаселеному району Берліна.
Поділитися новиною
-
Зручна інфраструктура та парк: стартує продаж квартир у ЖК "LIFE STORY" – деталі та знижки3 листопада 2020 , 17:14
-
Оазис посеред міста: як виглядатиме новий парк на даху футбольного стадіону ФК Барселона – фото11 січня , 11:43
-
Дім серед саду із дикими квітами: у Брюгге продається чарівний будинок – фото9 січня , 16:06