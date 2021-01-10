Скандинавське житло – це завжди простір, світло та затишок. Варіант невеликого та привабливого будинку зі Швеції – у нашому матеріалі.

Шведська студія архітектури та дизайну Claesson Koivisto Rune представила свій варіант скандинавськиого будинок для відпочинку, повідомляє Dezeen.

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Проєкт передбачає поєднання житлових приміщень із внутрішніми двориками, що виходять у бік океану. Архітекторам та дизайнерам довелося важко попрацювати, аби втілити в проєкті всі задуми та ідеї, адже дозволена площа забудови будинку складала лише 170 квадратних метрів, а клієнт хотів будинок удвічі більший за розмір. Розробники зробили все можливе, щоб максимізувати сприймання площі.

Колір цегли перегукується з кольором піску на пляжі / Фото Dezeen

Житлові примішення розташовані у шаховому порядку, що забезпечує хороший вид на околиці та гарантує приватність.

Чудовий вид на океан / Фото Dezeen

40-метровий коридор утворює центральний хребет, який з'єднує кожну з окремих "коробок" і розширює площу приміщень різних кімнат. Різна висота кімнат допомагає розрізнити їх між собою як усередині, так і зовні.

Звичний скандинавський мінімалізм / Фото Dezeen

Почуття просторості посилюється заскленими отворами, які виходять на внутрішні подвір’я. Розсувні двері, що з'єднують кімнати з відкритими просторами, можна відкрити, щоб збільшити корисний простір.

Світло та скло сприяють візуальному розширенню простору / Фото Dezeen

Цей будинок – чудовий варіант для сім'ї, яка любить проводити час разом та насолоджуватися безкрайнім океаном.