Оригинальное резиденция состоит из 6 отдельных частей. Здание расположено на квадрате размером 24 на 24 метра.
Кстати Эстетика и особенное пространство: презентация холла нового ЖК OBRIY 3
Каждое помещение имеет свою остроконечную крышу, что позволяет общей плоскости обрести интересную форму.
Распределение зон – нетривиальное решение для дома / Фото Archdaily
Фасад дома сделан из дерева акойя, полосы которого подчеркивают динамику крыши и стен дома.
Разделение позволил максимально эффективно использовать каждую зону / Фото Archdaily
Six Square House – это современный аналог фермерского дома, который готов ответить на все потребности хозяев, но вместе с тем гарантирует оригинальность и неповторимость проекта.
Смотрите больше фото удивительного дома, разделенного на отдельные части: