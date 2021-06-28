Оригінальна резиденція складається з 6 окремих частин. Будівля розташована на квадраті розміром 24 на 24 метри.

До речі Естетика та особливий простір: презентація холу нового ЖК OBRIY 3

Кожне приміщення має свій гостроверхий дах, що дозволяє загальній площині набути цікавої форми.

Розподіл зон – нетривіальне рішення для будинку / Фото Archdaily

Фасад дому зроблений з дерева акойя, смуги якого підкреслюють динаміку даху та стін будинку.

Поділ дозволив максимально ефективно використати кожну зону / Фото Archdaily

Six Square House – це сучасний аналог фермерського будинку, який готовий відповісти на всі потреби господарів, але разом з тим гарантує оригінальність та неповторність проєкту.

Дивіться більше фото дивовижного будинку, поділеного на окремі частини: