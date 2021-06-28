Плавное сочетание: как легко разделить функциональные зоны дома

Мы привыкли к тому, что дом – это сочетание различных пространств под одной крышей. Какую альтернативу предлагает Young Projects – читайте в материале.

Оригинальное резиденция состоит из 6 отдельных частей. Здание расположено на квадрате размером 24 на 24 метра.

Кстати Эстетика и особенное пространство: презентация холла нового ЖК OBRIY 3

Каждое помещение имеет свою остроконечную крышу, что позволяет общей плоскости обрести интересную форму.

Распределение зон – нетривиальное решение для дома / Фото Archdaily

Фасад дома сделан из дерева акойя, полосы которого подчеркивают динамику крыши и стен дома.

Разделение позволил максимально эффективно использовать каждую зону / Фото Archdaily

Six Square House – это современный аналог фермерского дома, который готов ответить на все потребности хозяев, но вместе с тем гарантирует оригинальность и неповторимость проекта.

Смотрите больше фото удивительного дома, разделенного на отдельные части: