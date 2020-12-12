Олицетворение азиатского понимания архитектуры – именно так видят новый музей в Лияне его создатели. Больше об удивительном проекте в Китае – в нашем материале.

Новый музей в городе Лиян на юге Китая, разработанный архитектурной фирмой CROX. Создателей вдохновило культурное наследие города и окружающей среды, сообщает Haute Today.

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Дизайн олицетворяет китайский музыкальный инструмент Jiaoweiqin. Именно поэтому музей имеет такую странную конструкцию, а для наружных работ использовано дерево.

Загадочная форма здания сразу привлекает внимание / Фото Haute Today

Расположенный в тщательно спроектированном новом городском районе у озера, проект является флагманом этой части города.

Удобное расположение придает музея привлекательности / Фото Haute Today

Музей – украшение нового района / Фото Haute Today

"С азиатской точки зрения архитектура рассматривается как часть целой природы, которая содержит как внутреннее, так и космическое пространство; пространство, соединяющий людей, землю и все во Вселенной", – рассказали архитекторы компании CROX.

Музей органично взаимодействует с окружающей средой / Фото Haute Today

Пытаясь поддерживать четкий баланс между естественным и рукотворным, архитекторы разместили сооружение на зеленом холме, что подчеркивает связь музея и внешней среды.

Территория вокруг – своеобразный вестибюль перед экспонатами / Фото Haute Today

Лучшие архитектурные традиции Азии и городской истории – отличное сочетание, которое делает музей города Лиян таким особенным.