Уособлення азіатського розуміння архітектури – саме так бачать новий музей в Ліяні його творці. Більше про дивовижний проєкт в Китаї – у нашому матеріалі.

Новий музей у місті Ліян, що на півдні Китаю, розроблений архітектурною фірмою CROX. Творців надихнула культурна спадщина міста та довкілля, повідомляє Haute Today.

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Дизайн уособлює китайський музичний інструмент Jiaoweiqin. Саме тому музей має таку дивну конструкцію, а для зовнішніх робіт використане дерево.

Загадкова форма будівлі одразу привертає увагу / Фото Haute Today

Розташований у ретельно спроєктованому новому міському районі біля озера, проєкт є флагманом цієї частини міста.

Зручне розташування додає музею привабливості / Фото Haute Today

Музей – окраса нового району / Фото Haute Today

"З азіатської точки зору архітектура розглядається як частина цілої природи, яка містить як внутрішній, так і космічний простір; простір, який з'єднує людей, землю та все у Всесвіті", – розповіли архітектори компанії CROX.

Музей органічно взаємодіє з навколишнім середовищем / Фото Haute Today

Намагаючись підтримувати чіткий баланс між природним та рукотворним, архітектори розмістили споруду на зеленому пагорбі, що підкреслює зв'язок будівлі та зовнішнього середовища.

Територія навколо – своєрідний вестибюль перед експонатами / Фото Haute Today

Найкращі архітектурні традиції Азії та міської історії – чудове поєднання, яке робить музей міста Ліян таким особливим.