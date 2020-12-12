Плавність форм та загадковий дизайн: у Китаї з'явився незвичний музей – фото
Уособлення азіатського розуміння архітектури – саме так бачать новий музей в Ліяні його творці. Більше про дивовижний проєкт в Китаї – у нашому матеріалі.
Новий музей у місті Ліян, що на півдні Китаю, розроблений архітектурною фірмою CROX. Творців надихнула культурна спадщина міста та довкілля, повідомляє Haute Today.
Читайте також Архітектурне видовище: фото нового торгового центру біля Сеула заворожують
Дизайн уособлює китайський музичний інструмент Jiaoweiqin. Саме тому музей має таку дивну конструкцію, а для зовнішніх робіт використане дерево.
Загадкова форма будівлі одразу привертає увагу / Фото Haute Today
Розташований у ретельно спроєктованому новому міському районі біля озера, проєкт є флагманом цієї частини міста.
Зручне розташування додає музею привабливості / Фото Haute Today
Музей – окраса нового району / Фото Haute Today
"З азіатської точки зору архітектура розглядається як частина цілої природи, яка містить як внутрішній, так і космічний простір; простір, який з'єднує людей, землю та все у Всесвіті", – розповіли архітектори компанії CROX.
Музей органічно взаємодіє з навколишнім середовищем / Фото Haute Today
Намагаючись підтримувати чіткий баланс між природним та рукотворним, архітектори розмістили споруду на зеленому пагорбі, що підкреслює зв'язок будівлі та зовнішнього середовища.
Територія навколо – своєрідний вестибюль перед експонатами / Фото Haute Today
Найкращі архітектурні традиції Азії та міської історії – чудове поєднання, яке робить музей міста Ліян таким особливим.
Поділитися новиною
-
Зручна інфраструктура та парк: стартує продаж квартир у ЖК "LIFE STORY" – деталі та знижки3 листопада , 17:14
-
Комфорт та безпека: як виглядає диво-бункер, який не захочеться покидати – фото9 грудня , 14:06
-
Велич та розкіш: приголомшливі фото і ціни найпопулярніших будинків Великобританії6 грудня , 12:06