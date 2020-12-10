Про комфортний будинок прямо на воді мріють всі, але одиниці наважуються втілити задум в життя. Проєкт з Дубаю, який може стати масовим – у нашому матеріалі.

"Плавучий морський коник" – це унікальна концепція сучасної морської яхти, яка поєднається із комфортним житлом, повідомляє Beautifullife.

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Розкішний проєкт був презентований на міжнародному шоу Kleindienst Group та став улюбленцем публіки. Воно й не дивно, адже будинок втілює мрії багатьох, хто готовий інвестувати у власне житло.

Лежати під сонцем – саме задоволення / Фото Beautifullife

Головна спальня та ванна кімната у водному стилі повністю занурені в море, забезпечуючи доступ до споглядання життя під водою.

У такій спальні телевізор зайвий / Фото Beautifullife

Так виглядає найкращий огляд з вікна / Фото Beautifullife

Кухня, вітальня та тераса на другому поверсі забезпечать приємне та безтурботне дозвілля.

Комфорт з чудовим краєвидом / Фото Beautifullife

Джакузі просто неба й на воді – чого ще хотіти? / Фото Beautifullife

"Плавучий морський коник" – це втілення мрій про житло на воді, яке гармонійно поєднує функціональність та естетичність.