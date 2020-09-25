Динамический фасад для Allianz Field – вот такая задача стояла перед архитекторами. Дизайнерская студия ME Engineer смогла воспроизвести полярное сияние вдоль целого стадиона, как это выглядит и другие особенности стадиона команды Миннеаполис, читайте в материале.

Система управления освещением может воспроизводить цвета команды или свет можно запрограммировать так, как это выглядит на другом стадионе – Aliantz Arena, который является домашней для мюнхенской Баварии, об этом пишет издание Architectmagazine.

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Для создания драматического эффекта конструкция "нарастает" – постепенно ярче сегмент света на каждом элементе конструкции. Дизайнерское решение работает на весь фасад, а также угловые входы и площади.

Длина светильников – 1859 метров;

Цена проекта – 150 миллионов долларов;

Цена освещения стадиона – 4,99 миллионов долларов.

Команда объединила средства управления в ключевых точках наружу, а не на стадионе – это облегчило настройки освещения и поможет работникам стадиона быстро решать проблемы, как только они будут возникать.



Цвет освещения подобрали в соответствии с клубными цветами / Фото Architectmagazine

Для уменьшения расходов и использования мощности, команда дизайнеров определила, что увеличение пространства между соседними конструктивными элементами на 10 сантиметров сверху, будет незаметным и сэкономит почти 20% потреблении энергии.



Вариантов освещения стадиона есть множество / Фото Architect Magazine

Освещение стадиона включается, как только начинает темнеть и остается до рассвета.