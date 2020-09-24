Компания Zaha Hadid Architects показали проект 36-этажного здания Murray Road для Henderson Land, в центре основного делового района Гонконга. Новое помещение получит хорошую инфраструктуру вокруг и дизайн, который напоминает нижнюю часть космического корабля.

Раньше на этом месте была многоэтажная стоянка, но новый небоскреб в несколько раз увеличит количество парковочных мест, сообщает Archdaily.

Интересное: Лучший для жизни город Китая Чжухай: экологичность и инновационная инфраструктура

Главные преимущества нового паркинга над старым – эстетичность внешнего вида и обилие зелени внутри.



Раньше здесь стоял серый и неприметный паркинг / Фото Archdaily

Дизайн нового здания генерирует широкий диапазон хорошо освещенных, свободных от колонн паркингов, и офисных помещений класса A с 5-метровым потолками.

Фасад разработан для противостояния летним тайфунам и оборудован гибридной вентиляцией, контролируется автоматизированной системой управления здания и позволяет естественным образом проветривать все офисные уровни.



Так помещение выглядит ночью / Фото Archdaily

Также фасадная система будет оборудована специальными датчиками измерения качества воздуха. А система бесконтактного управления позволит с помощью смартфона, и специальной карточки открывать двери или вызвать лифт.

К слову: Небоскреб с зимним садом: в Новой Зеландии построят огромный жилой дом – фото

Кроме большой наземной части, под землей останется 5 дополнительных этажей.

Смотрите больше фото современного паркинга из Гонконга: