В виде космического корабля: в Гонконге появится многоуровневый паркинг от Захи Хадид – фото
Компания Zaha Hadid Architects показали проект 36-этажного здания Murray Road для Henderson Land, в центре основного делового района Гонконга. Новое помещение получит хорошую инфраструктуру вокруг и дизайн, который напоминает нижнюю часть космического корабля.
Раньше на этом месте была многоэтажная стоянка, но новый небоскреб в несколько раз увеличит количество парковочных мест, сообщает Archdaily.
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Главные преимущества нового паркинга над старым – эстетичность внешнего вида и обилие зелени внутри.
Раньше здесь стоял серый и неприметный паркинг / Фото Archdaily
Дизайн нового здания генерирует широкий диапазон хорошо освещенных, свободных от колонн паркингов, и офисных помещений класса A с 5-метровым потолками.
Фасад разработан для противостояния летним тайфунам и оборудован гибридной вентиляцией, контролируется автоматизированной системой управления здания и позволяет естественным образом проветривать все офисные уровни.
Так помещение выглядит ночью / Фото Archdaily
Также фасадная система будет оборудована специальными датчиками измерения качества воздуха. А система бесконтактного управления позволит с помощью смартфона, и специальной карточки открывать двери или вызвать лифт.
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Кроме большой наземной части, под землей останется 5 дополнительных этажей.
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