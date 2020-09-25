Майже 5 мільйонів доларів на освітлення: стадіон для футбольної команди в Америці вражає – фото
Динамічний фасад для Allianz Field – ось таке завдання стояло перед архітекторами. Дизайнерська студія ME Engineer змогла відтворити полярне сяйво вздовж цілого стадіону, як це виглядає та які ще особливості стадіону команди Міннеаполіс, читайте у матеріалі.
Система управління освітленням може відтворювати кольори команди або ж світло можна запрограмувати так, як це виглядає на іншому стадіоні – Aliantz Arena, що є домашньою для мюнхенської Баварії, про це пише видання Architectmagazine.
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Для створення драматичного ефекту конструкція "наростає" – поступово яскравіший сегмент світла на кожному елементі конструкції. Дизайнерське рішення працює на увесь фасад, а також кутові входи та площі.
Команда об'єднала засоби управління в ключових точках назовні, а не на стадіоні – це полегшило налаштування освітлення та допоможе працівникам стадіону швидко вирішувати проблеми, як тільки вони виникатимуть.
Колір освітлення підібрали відповідно до клубних кольорів / Фото Architectmagazine
Для зменшення витрат та використання потужності, команда дизайнерів визначила, що збільшення простору між сусідніми конструктивними елементами на 10 сантиметрів згори, буде непомітним та заощадить майже 20% споживанні енергії.
Варіантів освітлення стадіону є безліч / Фото Architectmagazine
Освітлення стадіону вмикається, щойно починає сутеніти і залишається аж до світанку.