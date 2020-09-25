Динамічний фасад для Allianz Field – ось таке завдання стояло перед архітекторами. Дизайнерська студія ME Engineer змогла відтворити полярне сяйво вздовж цілого стадіону, як це виглядає та які ще особливості стадіону команди Міннеаполіс, читайте у матеріалі.

Система управління освітленням може відтворювати кольори команди або ж світло можна запрограмувати так, як це виглядає на іншому стадіоні – Aliantz Arena, що є домашньою для мюнхенської Баварії, про це пише видання Architectmagazine.

Читайте також: У вигляді космічного корабля: в Гонконзі з'явиться багаторівневий паркінг від Захи Хадід – фото

Для створення драматичного ефекту конструкція "наростає" – поступово яскравіший сегмент світла на кожному елементі конструкції. Дизайнерське рішення працює на увесь фасад, а також кутові входи та площі.

Довжина світильників – 1 859 метрів;

Ціна проєкту – 150 мільйонів доларів;

Ціна освітлення стадіону – 4,99 мільйонів доларів.

Команда об'єднала засоби управління в ключових точках назовні, а не на стадіоні – це полегшило налаштування освітлення та допоможе працівникам стадіону швидко вирішувати проблеми, як тільки вони виникатимуть.



Колір освітлення підібрали відповідно до клубних кольорів / Фото Architectmagazine

Для зменшення витрат та використання потужності, команда дизайнерів визначила, що збільшення простору між сусідніми конструктивними елементами на 10 сантиметрів згори, буде непомітним та заощадить майже 20% споживанні енергії.



Варіантів освітлення стадіону є безліч / Фото Architectmagazine

Освітлення стадіону вмикається, щойно починає сутеніти і залишається аж до світанку.