Тироль - сказочный регион среди альпийских гор. Это место привлекает туристов и любителей зеленых холмов. О новом отеле, который очаровывает пейзажами – в нашем материале.

Новый отель Milla Montis в городе Маранца расположен среди горнойго величия южного Тироля в Италии, информирует Wallpaper.

Читайте также Кирпичный термитник: в Китае открыли фантастический художественный ресторан

Особое расположение отеля среди альпийских лугов в предгорьях Доломитовых Альп привлечет немало гостей.

Суровый вид отеля / Фото Wallpaper

Проект разработан итальянским архитектором Питером Пихлером. Он имеет 30 номеров, которые сгруппированы в четыре галерейные террасы под особой наклоненной крышей. С каждого номера открывается невероятный вид.

Прекрасные горные виды / Фото Wallpaper

При проектировании отеля разработчики брали за основу местные сельские традиционные виллы.

Невероятный бассейн / Фото Wallpaper

Кроме номеров в отеле еще есть спа-центр, бассейн, кафе и столовая. Интерьеры также выполнены в лучших местных традициях, сочетая мебель и фурнитуру из светлого ясеня с темным сланцем и зеленым текстилем.

Комплекс вызывает чувство легкости и комфорта / Фото Wallpaper

Milla Montis – это элегантный и современный отель, который не требует лишнего лоска и подарит своим гостям фантастический отдых.