Подход "нулевого мусора", строительство из переработанной древесины и энергосистемы с низкой степенью удара сочетаются в Huemules Reserva de Montana – трехзвездном геодезическом купольном отеле, который расположен в природном заповеднике в Эскель.

Эко-курорт был построен на удаленной территории площадью 6 тысяч гектаров, принадлежащий группе Estancia Huemules. После превращения земли в горный заповедник семейная компания присматривала за разработкой малоэффективных геодезических купольных номеров, построенных местными мастерами из природных материалов, пишет издание Inhabitat.

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Ранее этот горный заповедник использовался, как пастбище для крупного рогатого скота в течение более 100 лет. Группа Estancia Huemules выбрала геодезические купола для проживания благодаря долговечности конструкций и устойчивости к климатическим экстремумов в Патагонии.



Внутри отеля – небольшие и уютные номера / Фото Inhabitat

В рамках обязательств экологического курорта по устойчивому развитию, отель использует усовершенствованную систему очистки сточных вод для очистки отходов перед их сбросом в окружающую среду.



Концепция купола имеет двойной смысл / Фото Inhabitat

Древесина местного производства была использована для строительства настилов, кухни и мебели, тогда как мертвая древесина используется в энергоэффективных плитах с низким потреблением. Органические отходы компостируются на месте для использования на огороде.